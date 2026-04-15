La procura di Roma ha aperto un’indagine su un episodio legato a un'operazione militare in una regione del Medio Oriente, contestando anche il reato di tortura e di rapina. La decisione arriva dopo che sono stati raccolti elementi che suggeriscono possibili violazioni dei diritti umani durante un'azione condotta da forze israeliane. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi accertamenti sui fatti.

È notizia di ieri che la procura di Roma contesta anche il reato di tortura nel fascicolo avviato dopo gli esposti presentati dagli attivisti e parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, fermati lo scorso ottobre in prossimità della costa di Gaza dalle forze israeliane e poi rimpatriati. Attualmente la denuncia è stata formulata contro ignoti. I pm titolari dell'indagine hanno ascoltato nei mesi scorsi i partecipanti alla missione per ricostruire sia la fase della navigazione, con i presunti e attacchi dei droni, sia quella successiva dell'abbordaggio da parte delle forze israeliane e del trattenimento fino al rimpatrio in Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paradosso Flotilla, la Procura di Roma indaga Israele per tortura e rapina

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