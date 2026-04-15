Flotilla la procura di Roma indaga anche per tortura

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvenuto lo scorso ottobre. Due magistrati, Stefano Opilio e Lucia, sono coinvolti nelle indagini, che ora includono anche l’accusa di tortura. La procura sta analizzando i dettagli dell’intervento e raccogliendo eventuali prove legate a questa ipotesi. La vicenda riguarda un’operazione condotta in acque internazionali e coinvolge diverse parti coinvolte.

Global Sumud Flotilla Gli inquirenti sono intenzionati a chiedere una rogatoria nei confronti di Israele per individuare i responsabili dei reati Global Sumud Flotilla Gli inquirenti sono intenzionati a chiedere una rogatoria nei confronti di Israele per individuare i responsabili dei reati L’inchiesta della procura di Roma sull’attacco israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dello scorso ottobre è arrivata a un punto di svolta fondamentale: i pm Stefano Opilio e Lucia Lotti, sostenuti dal capo Francesco Lo Voi, sono intenzionati a chiedere l’attivazione di una rogatoria nei confronti di Israele. Significa cominciare un percorso di cooperazione giudiziaria volto a individuare i responsabili dei reati ipotizzati nel fascicolo aperto ormai da mesi e ancora privo di indagati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flotilla, la procura di Roma indaga anche per tortura Leggi anche: Flotilla, la Procura di Roma indaga per tortura e manda rogatoria ad Israele Meloni congela l’accordo di difesa con Israele: “Sospeso il rinnovo automatico”. Flotilla, la procura di Roma contesta anche il reato di torturaVerona, 14 aprile 2026 – Il governo italiano congela l’accordo di Difesa con Israele.