Flotilla la procura di Roma indaga anche per tortura

Da cms.ilmanifesto.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvenuto lo scorso ottobre. Due magistrati, Stefano Opilio e Lucia, sono coinvolti nelle indagini, che ora includono anche l’accusa di tortura. La procura sta analizzando i dettagli dell’intervento e raccogliendo eventuali prove legate a questa ipotesi. La vicenda riguarda un’operazione condotta in acque internazionali e coinvolge diverse parti coinvolte.

Global Sumud Flotilla Gli inquirenti sono intenzionati a chiedere una rogatoria nei confronti di Israele per individuare i responsabili dei reati Global Sumud Flotilla Gli inquirenti sono intenzionati a chiedere una rogatoria nei confronti di Israele per individuare i responsabili dei reati L’inchiesta della procura di Roma sull’attacco israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dello scorso ottobre è arrivata a un punto di svolta fondamentale: i pm Stefano Opilio e Lucia Lotti, sostenuti dal capo Francesco Lo Voi, sono intenzionati a chiedere l’attivazione di una rogatoria nei confronti di Israele. Significa cominciare un percorso di cooperazione giudiziaria volto a individuare i responsabili dei reati ipotizzati nel fascicolo aperto ormai da mesi e ancora privo di indagati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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