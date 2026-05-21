Flotilla ministra Israele | gli attivisti arrivano drogati e ubriachi

La ministra dei Trasporti di Israele ha pubblicato un video in cui afferma che alcuni attivisti arrivano in porto sotto l’effetto di droghe e alcol. La dichiarazione si riferisce a un'operazione di sbarco di un gruppo di persone che si oppongono a una nave. Nel video, la ministra sostiene che i partecipanti si siano comportati in modo irregolare e abbia sottolineato la loro condizione di alterazione. La vicenda riguarda un episodio di protesta al porto, seguito da dichiarazioni ufficiali del governo.

Flotilla, la ministra di Israele in un video pubblicato sui social: «Attivisti drogati e ubriachi, sostengono il terrorismo» «Non hanno nulla a che fare con gli aiuti umanitari – continua Regev – Arrivano sotto l’effetto di droghe e alcol, questi sostenitori del terrorismo, nel tentativo di minare la sovranità dello Stato di Israele e di eludere il blocco navale». La ministra poi coglie l’occasione «per elogiare gli uomini e le donne della Marina e il comandante della Marina, la polizia israeliana e il servizio penitenziario». Anche la ministra dei Trasporti israeliana Miri Regev ha pubblicato dei video dal porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Flotilla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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La ministra israeliana: Gli attivisti della Flotilla drogati e sostenitori del terrorismo

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