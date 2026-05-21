Non solo Ben Gvir anche la ministra israeliana Regev offende gli attivisti della Flotilla | Sostenitori del terrorismo drogati e ubriachi il loro posto è in carcere

Un’altra figura politica israeliana ha recentemente rivolto parole dure nei confronti degli attivisti della Flotilla. La ministra ha dichiarato che i sostenitori del gruppo sono “drogati e ubriachi” e che “il loro posto è in carcere”. Questa affermazione si aggiunge alle critiche rivolte da altre autorità, in particolare dal ministro Ben Gvir, che ha pubblicato un video in cui prende in giro i membri della flottiglia. Le parole delle due rappresentanti si inseriscono in un contesto di tensione e polemiche.

Non solo Ben Gvir, che per il suo video in cui sbeffeggia la Flotilla sembra essere diventato l’unico colpevole per il trattamento riservato agli attivisti provenienti da tutto il mondo. Anche la ministra dei Trasporti israeliana, Miri Regev, ha pubblicato dei video dal porto di Ashdod in cui offende i manifestanti proprio come fatto dal ministro colono. “Vi assicuro che non hanno portato nessun aiuto umanitario” ha dichiarato Regev, dicendo che arrivano “ drogati e ubriachi ” e che sono “sostenitori del terrorismo”. “Il loro posto è in carcere, da cui ora gli espelliamo e restituiamo ai paesi di origine”, attacca nella clip. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ben Gvir umilia attivisti e giornalisti: tensione diplomatica - 1mattina News 21/05/2026

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