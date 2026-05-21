Attivisti della Flotilla hanno riferito di essere stati vittime di violenze durante un'operazione condotta da forze israeliane. Secondo quanto dichiarato, sono stati picchiati con forza, hanno subito molestie sessuali e hanno assistito a comportamenti aggressivi nei loro confronti. Le testimonianze indicano che sono stati sottoposti a diversi tipi di abusi mentre erano a bordo delle imbarcazioni. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a quanto accaduto.

Hanno raccontato di essere stati picchiati violentemente, di aver subìto molestie sessuali e umiliazioni: tre sono finiti in ospedale Adalah lo ha raccontato mercoledì sera (il 20 maggio), dopo che i suoi avvocati hanno incontrato gli attivisti detenuti, tra cui ci sono anche 29 italiani. Nel pomeriggio era già circolato il video pubblicato dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, in cui si vedono attivisti legati e tenuti con la faccia a terra al porto di Ashdod: molti governi lo hanno criticato duramente, tra cui quello italiano che ha definito le immagini «inaccettabili» e ha preteso delle scuse da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le violenze inflitte da Israele agli attivisti della Flotilla

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Ora sappiamo perché l'articolo di Kristof è uscito ieri, è un DARVO per i crimini sessuali in Palestina reddit