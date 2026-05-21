Gli attivisti della flottiglia sono stati rilasciati dopo alcuni giorni di detenzione. Nel frattempo, un esponente politico ha chiesto di applicare sanzioni contro un funzionario israeliano. Due giornalisti del quotidiano hanno riferito di aver subito torture e abusi mentre erano sotto custodia dei militari israeliani. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha alimentato il dibattito sui diritti umani nelle aree di conflitto. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse.

Dalla Farnesina fanno sapere che «tutti i partecipanti alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l’imbarco sui charter Turkish verso Istanbul». Ecco cosa racconta Carotenuto. Il deputato mostra il braccialetto con il «numero di matricola», fatto indossare durante il fermo: «Io avevo il numero 147», dice. «A noi è andata bene perché altri sono stati torturati, anche le donne e le persone anziane. Qualcuno ha riportato fratture, altri erano bendati e ricevevano colpi in faccia. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali. Sono molto provato, è stata un’esperienza terribile», riferisce il parlamentare al suo arrivo a Fiumicino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rilasciati gli attivisti della Flotilla. Tajani chiede sanzioni contro Ben-Gvir

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