I due attivisti della Flotilla sono tornati ieri sera all’aeroporto di Milano Malpensa dopo essere stati sequestrati dalle autorità israeliane. Nava ha dichiarato che sono stati seviziati con un taser e privati della dignità durante il fermo. I loro voli sono stati cancellati e le autorità israeliane hanno confermato il sequestro. La notizia ha suscitato reazioni da parte di gruppi di attivisti e rappresentanti politici, che chiedono chiarimenti sull’accaduto.

Sono rientrati ieri sera all’aeroporto di Milano Malpensa i due attivisti della Flotilla reduci dal sequestro da parte delle autorità israeliane. “Sto bene. Arriviamo da quattro giorni in cui abbiamo fondamentalmente sperimentato quello che vive un palestinese nella sua vita, spesso per anni e anni, che viene preso dalla propria casa e non ha più possibilità di farci ritorno e che diventa solo un numero nelle carceri israeliane. Siamo diventati questo. Per quattro giorni abbiamo subito torture, abbiamo subito una totale forma di privazione di qualsiasi barlume di umanità”, ha raccontato Francesco Nava. “Ci hanno sequestrato in acque... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flotilla, attivisti rientrati a Malpensa, Nava: Seviziati con taser e privati della dignità

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