Stamattina, a Roma, sono tornati in Italia due cittadini italiani coinvolti in un episodio di violenza. Si tratta di un deputato del Movimento 5 Stelle e di un giornalista di un quotidiano nazionale. Entrambi sono stati sottoposti a violenze e sono stati tenuti in catene prima di fare ritorno nel paese. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta verificando quanto accaduto durante il periodo di detenzione.

Il deputato del M5S, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovano sono rientrati stamani a Roma. I due erano a bordo di un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza intercettata dalla marina israeliana. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Presenti fra gli altri ad attendere i due in aeroporto la mamma di Mantovano e alcuni parlamentari fra cui Francesco Silvestri e Alessandra Maiorino del M5S. “C’era un panic room nella quale venivamo introdotti. Ci davano le scarpe in mano così non potevamo neanche difenderci e c’erano tre energumeni che dicendo ‘Welcome to Israel’ ci picchiavano selvaggiamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, gli italiani rientrati Carotenuto e Mantovani: “Picchiati selvaggiamente e tenuti in catene”

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