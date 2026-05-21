Il deputato del Movimento 5 Stelle e il giornalista del quotidiano hanno fatto ritorno nel paese dopo essere stati a bordo di una delle imbarcazioni intercettate dagli israeliani. Secondo quanto riferito, sono stati costretti a subire violenze e sono stati legati durante l’operazione. La loro presenza a bordo faceva parte di un viaggio organizzato dalla Flotilla Global Sumud. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli di quanto accaduto durante l’intercettazione.

Il deputato del M5s Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi?della Global Sumud Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sbarcati all’aeroporto di Fiumicino, sono stati accolti da alcuni parlamentari del Pd e del M5s oltre che dalla vice direttrice del Fatto Maddalena Oliva e dall’attivista Tony La Piccirella. «Io ho preso le botte, Dario ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall’esterno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia: «Picchiati e legati»

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