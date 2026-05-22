Un attivista spagnolo coinvolto nella Flotilla ha descritto a LaPresse le ore passate in prigionia da parte delle forze israeliane. Secondo quanto riferito, è stato trattenuto per un certo periodo senza dettagli specifici sulle modalità o il motivo dell’arresto. L’attivista ha commentato le scene vissute, definendole come “da film nazista”. La testimonianza, rilasciata durante un’intervista, si concentra sugli aspetti dell’arresto e del trattamento subito durante il periodo di detenzione.

Un attivista spagnolo della Flotilla affida a LaPresse il racconto delle ore trascorse prigioniero degli israeliani. “Mi sono sentito come se fossi in un film ambientato in epoca nazista “, “è sconvolgente che una persona”, come il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, “goda di questa impunità, al punto da vantarsi di un tale comportamento”. Ivan Soriano Lopez, 26 anni, ha partecipato per la seconda volta alla missione della Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio a Gaza e si trova ora a Istanbul, in attesa di essere rimpatriato in Spagna. Il giovane di Madrid ha problemi al pollice della mano destra, non ha più sensibilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivista spagnolo: “Scene da film nazista”

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