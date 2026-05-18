Flotilla intercettata da Israele attivista | Governo si opponga a questa violazione del diritto

Una flotta internazionale, composta da alcune imbarcazioni con bandiere italiane, è stata intercettata da forze israeliane. A bordo delle navi ci sono 35 cittadini italiani, e le imbarcazioni sono considerate ufficialmente territorio italiano. Un attivista ha commentato che il governo dovrebbe opporsi a questa azione, definendola una violazione del diritto. L’intercettazione ha suscitato reazioni e richieste di intervento da parte di rappresentanti pubblici, mentre le autorità coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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