Flotilla intercettata da Israele attivista | Governo si opponga a questa violazione del diritto
Una flotta internazionale, composta da alcune imbarcazioni con bandiere italiane, è stata intercettata da forze israeliane. A bordo delle navi ci sono 35 cittadini italiani, e le imbarcazioni sono considerate ufficialmente territorio italiano. Un attivista ha commentato che il governo dovrebbe opporsi a questa azione, definendola una violazione del diritto. L’intercettazione ha suscitato reazioni e richieste di intervento da parte di rappresentanti pubblici, mentre le autorità coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.
“Alcune delle barche della Global Sumud Flotilla battono bandiera italiana e sono formalmente considerabili territorio italiano: a bordo ci sono 35 cittadini italiani. Chiediamo al governo di opporsi a questa violazione del diritto internazionale, di attivare i canali diplomatici e di richiedere un passaggio sicuro per la flotta”. A dirlo è Sara M., responsabile della delegazione italiana della Flottila Global Sumud, a margine del corteo per lo sciopero generale in corso a Milano, mentre la notizia dell’intercettazione delle navi raggiungeva i manifestanti in piazzale Loreto. Le imbarcazioni sono state bloccate in acque internazionali nei pressi di Cipro dalle forze navali israeliane a partire dalle 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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