Flotilla arrivati tra Roma e Milano gli ultimi attivisti italiani
Nella notte tra ieri e oggi, alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimessi in libertà dalle autorità israeliane e sono arrivati tra Roma e Milano poco dopo le 23. La loro liberazione segue un periodo di detenzione prolungata, che ha suscitato attenzione in Italia. I membri del gruppo avevano partecipato a una missione internazionale rivolta alla situazione a Gaza, e ora si trovano nuovamente in Italia dopo le recenti vicende legali.
Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23.00 di giovedì all’aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul, poi gli ultimi a Malpensa. Nella capitale turca erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei tre voli charter della Turkish decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari Paesi che avevano partecipato alla Flotilla. Ad attendere i 16 attivisti arrivati a Roma, un gruppo di parenti e amici con bandiere della Palestina. Dopo mezzanotte invece sono arrivati a Malpensa altri due attivisti italiani. “Hanno raccontato che sono stati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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