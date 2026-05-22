Flotilla arrivati tra Roma e Milano gli ultimi attivisti italiani

Nella notte tra ieri e oggi, alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimessi in libertà dalle autorità israeliane e sono arrivati tra Roma e Milano poco dopo le 23. La loro liberazione segue un periodo di detenzione prolungata, che ha suscitato attenzione in Italia. I membri del gruppo avevano partecipato a una missione internazionale rivolta alla situazione a Gaza, e ora si trovano nuovamente in Italia dopo le recenti vicende legali.

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