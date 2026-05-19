Global Sumud Flotilla 27 italiani tra cui tre torinesi tra gli attivisti intercettati da Israele La Farnesina | Verifiche sull' uso di proiettili in gomma

Le autorità israeliane hanno intercettato la nave della Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta a Gaza, con a bordo 27 cittadini italiani, tra cui tre provenienti da Torino. La Farnesina ha comunicato di aver avviato verifiche sull'uso di munizioni di gomma durante l'operazione. La situazione è in fase di aggiornamento, mentre si susseguono le notizie sulle modalità dell'intervento e sul destino dei partecipanti alla missione.

Sono ore di nuova apprensione per il destino della missione umanitaria, la Global Sumud Flotilla, che viaggiava verso Gaza, intercettata dall'esercito israeliano. Sarebbero 42 in tutto le imbarcazioni al momento bloccate dalla Marina israeliana, tra le quali si sono aggiunte nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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