Ben Gvir e Flotilla attivisti rientrati in Italia | Calci pugni e ossa rotte

Alcuni attivisti coinvolti nel caso Flotilla sono rientrati in Italia, raccontando di aver subito calci, pugni e lesioni alle ossa durante l’intervento. Il ministro israeliano ha diffuso immagini che mostrano gli attivisti in situazioni di difficoltà, attirando reazioni di condanna e indignazione da parte di vari comitati e gruppi. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di sicurezza in relazione alla flotilla.

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