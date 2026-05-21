Ben Gvir e Flotilla attivisti rientrati in Italia | Calci pugni e ossa rotte

Da tv2000.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni attivisti coinvolti nel caso Flotilla sono rientrati in Italia, raccontando di aver subito calci, pugni e lesioni alle ossa durante l’intervento. Il ministro israeliano ha diffuso immagini che mostrano gli attivisti in situazioni di difficoltà, attirando reazioni di condanna e indignazione da parte di vari comitati e gruppi. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di sicurezza in relazione alla flotilla.

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Il caso Flotilla con le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, con gli attivisti messi alla gogna, hanno scatenato l’indignazione contro Israele. Le testimonianze dei primi italiani rientrati stamani. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ben Gvir e Flotilla, attivisti rientrati in Italia: Calci, pugni e ossa rotte

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