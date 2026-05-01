Decine di attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza, sono stati intercettati dalle forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Creta. Dopo il fermo, alcuni sono stati fatti sbarcare sull’isola greca, mentre due persone sono state trasferite in Israele per essere sottoposte a interrogatori. La nave era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza.

ATENE (GRECIA) – Decine di attivisti a bordo della GLobal Sumud Flotilla diretta a Gaza, intercettata dalle Forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Creta, sono stati fatti sbarcati sull’isola greca. Il ministero degli Esteri israeliano aveva precedentemente dichiarato che circa 175 attivisti erano stati fatti sbarcare da oltre 20 imbarcazioni ieri. Gli organizzatori della Flottilla hanno indicato un totale di 211. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla: decine di attivisti fatti sbarcare a Creta. Due portati in Israele per interrogatori

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