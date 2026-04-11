Nicole Belloni ha rilasciato una dichiarazione riguardante la fine della relazione con Flavio Ubirti, pochi giorni dopo aver fatto la sua scelta nel programma televisivo. La coppia si è lasciata poche settimane dopo aver iniziato la storia, secondo quanto comunicato dalla stessa Belloni. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan del programma, che hanno seguito con interesse gli sviluppi della vicenda.

Nicole Belloni torna a parlare dopo Uomini e Donne della rottura con Flavio Ubirti, conclusasi dopo poche settimane dalla scelta. A chiarire i motivi della rottura è stata proprio l’ex corteggiatrice, intervenuta sui social in risposta a un commento. La loro conoscenza, iniziata all’interno del programma, aveva attirato l’attenzione del pubblico, ma una volta terminata l’esperienza televisiva qualcosa è cambiato. Chi è Cristina Tenuta: la biografia della dama di U&D Flavio e Nicole: dalla conoscenza a Uomini e Donne alla scelta. Nicole Belloni e Flavio Ubirti si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, iniziando una frequentazione sotto gli occhi delle telecamere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Nicole Belloni svela perchè lei e Flavio Ubirti si sono lasciati

Uomini e Donne: Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati tre mesi dopo la sceltaLa relazione tra Flavio e Nicole, nata durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, è giunta al termine dopo pochi mesi.

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