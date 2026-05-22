flavio ubirti parla della rottura con nicole belloni

In un’intervista rilasciata a Eva 3000, Flavio Ubirti ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della relazione con Nicole Belloni, durata solo tre mesi. Durante il colloquio, il protagonista ha condiviso dettagli sulla rottura, senza entrare in particolari che coinvolgano altri soggetti o aspetti legali. La sua versione dei fatti si concentra esclusivamente sulla dinamica tra i due, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

In un’intervista esclusiva a Eva 3000, Flavio Ubirti rivela i motivi che hanno portato alla rottura con Nicole Belloni, dopo soli tre mesi di relazione. Il giovane ha dichiarato che, sebbene inizialmente ci fosse una forte affinità, le differenze di valori tra di loro hanno rappresentato un ostacolo insormontabile. Ubirti ha voluto chiarire che non nutre rancore e augura il meglio alla sua ex. Uomini e Donne 8 aprile 2026, Cinzia chiude con Marco e Mario Un inizio promettente tra Flavio e Nicole. Flavio Ubirt i ha descritto il periodo iniziale della sua relazione con Nicole Belloni come molto positivo. All’interno del programma Uomini e Donne, tra i due si era creata una connessione speciale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Nicole Belloni parla della rottura con Flavio Ubirti

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