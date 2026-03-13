Flavio Ubirti e Nicole Belloni, che avevano iniziato una relazione dopo essersi conosciuti a dicembre a Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro storia. La notizia è stata comunicata ufficialmente da entrambi, senza ulteriori dettagli o motivazioni. La coppia aveva attirato l'attenzione del pubblico durante il loro percorso insieme.

I due si sono scelti a dicembre a Uomini e Donne ma adesso la storia è finita: l'annuncio di Flavio Ubirti e Nicole Belloni Un fuoco di paglia: così potremmo definire la storia traFlavio Ubirti e Nicole Belloni.La coppia è uscita a dicembre dal programma Uomini e donne, lui l’ha scelta in quanto tronista dopo un lungo corteggiamento. Adesso però i due si sono già detti addio. I due fino al 18 febbraio avevano smentito le voci di crisi ma poi, nei giorni seguenti, erano diventate sempre più insistenti e Belloni ha dato adito ai rumors, attraverso like a domande come “ma sei tornata single?”.L’ultima apparizione insieme risale a Sanremo, ma erano lì per lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flavio Ubirti e Nicole Belloni: è già finita

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Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati, coppia fake

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