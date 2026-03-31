Fiumicino sequestrate calzature in coccodrillo e pitone | pelli di specie a rischio estinzione

Le autorità hanno sequestrato presso l’aeroporto di Fiumicino un ingente quantitativo di calzature in pelle di coccodrillo e pitone, destinato al mercato nazionale e internazionale. L’intervento, condotto dai Finanzieri in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha riguardato un carico sospetto nascosto tra i bagagli di un passeggero. La merce è risultata essere composta da pelli di specie a rischio di estinzione.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Ufficio Lazio 2, hanno intercettato presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” un consistente traffico illecito di calzature in pelle pregiata. Le spedizioni, provenienti da Messico e Stati Uniti, contenevano prodotti realizzati con pelli di rettili protetti, falsamente dichiarati come comuni “stivali da equitazione” per eludere i controlli doganali. L’ispezione dei colli sospetti ha permesso di rinvenire numerose paia di calzature in pelle di coccodrillo e pitone. Si tratta di specie animali minacciate di estinzione e rigorosamente tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), sottoscritta da 180 Paesi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Roma, traffico di stivali con pelle di coccodrillo a rischio estinzione: erano per il mercato dell’alta modaAll'aeroporto di Fiumicino scoperto un traffico illegale di stivali e pelli di rettili a rischio estinzione. Il panda gigante non è più a rischio estinzione, ma resta una specie vulnerabilePer molti anni il panda gigante è stato il simbolo mondiale delle specie in pericolo di estinzione.