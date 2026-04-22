La Regione Lazio ha approvato uno stanziamento di 4,2 milioni di euro destinato a 22 comuni dell’Etruria meridionale. Il finanziamento serve a sostenere un piano straordinario di sviluppo mirato a rilanciare l’area e favorire progetti di crescita locale. La somma viene assegnata con l’obiettivo di rafforzare interventi già avviati e promuovere nuove iniziative nei territori coinvolti.

La Regione Lazio ha stanziato 4 milioni e 200 mila euro per dare un nuovo impulso allo sviluppo dell’area dell’Etruria meridionale, attraverso il rifinanziamento di un piano straordinario che coinvolge 22 comuni. L’annuncio è arrivato durante un incontro tecnico tenutosi questa mattina, al quale hanno partecipato i sindaci del comprensorio e la vicepresidente regionale con delega allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. Le risorse sono destinate a una gamma diversificata di interventi: dalla manutenzione del patrimonio storico, artistico e archeologico alla difesa del suolo, fino alla mobilità sostenibile e alla viabilità. Non meno importante è la quota prevista per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e del settore ittico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etruria meridionale: 4,2 milioni per rilanciare 22 comuni del Lazio

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