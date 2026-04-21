Etruria meridionale | 4,2 milioni di euro per infrastrutture turismo e patrimonio

Un finanziamento di 4,2 milioni di euro è stato destinato all'Etruria meridionale per interventi su infrastrutture, turismo e patrimonio storico. I fondi sono stati approvati per sostenere progetti che riguardano il rafforzamento delle strutture locali, la promozione del turismo e la tutela dei siti archeologici della zona. La somma si inserisce in un piano di investimenti volto a migliorare le condizioni economiche dell’area.

Oltre quattro milioni di euro per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale. È quanto prevede il piano straordinario di interventi approvato dalla Giunta Rocca della Regione Lazio.Si tratta di 4,2 milioni di euro che andranno a finanziare la realizzazione di collegamenti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Olimpiadi Invernali: Ita Airways investe nel Paese, 650 milioni per infrastrutture e turismo.Ita Airways si schiera con forza al fianco delle Olimpiadi invernali, un gesto simbolico quanto concreto che il Presidente della compagnia, Francesco... Patrimonio storico della Tuscia, 2 milioni di euro dal governo: la lista degli interventiImportante investimento sul patrimonio storico della Tuscia, con l'arrivo di quasi due milioni di euro destinati a riqualificare gioielli... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ospedale vecchio, al via il cantiere da 35 milioni di euro per ostello, laboratori, studentato e archivi | FOTO; Palazzo Donna Olimpia, i reperti dell'Acquarossa torneranno a Viterbo: Sarà individuato uno spazio per esporli. Regione Lazio, piano da 4,2 milioni per rilanciare l’Etruria meridionaleGli interventi saranno distribuiti nel tempo e copriranno diversi settori, dalla riqualificazione urbana alla gestione delle risorse ambientali ... rainews.it Dalla Regione Lazio 4 milioni per lo sviluppo dell'Etruria meridionaleVia libera dalla Regione Lazio al rifinanziamento del Piano straordinario di sviluppo dell'Etruria meridionale. Si tratta di una legge che riguarda 22 comuni dell'area, i cui sindaci erano presenti ... ansa.it Presentati oggi gli interventi di restauro della Chiesa di Santa Maria delle Fortezze a Viterbo Comune di Viterbo Informa Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale - facebook.com facebook