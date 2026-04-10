FITAV weekend di gare | 3° Gran Premio Sporting 100 piattelli e Campionati Regionali

Durante il secondo fine settimana di aprile si svolgono diverse competizioni di tiro a volo. Tra gli eventi principali ci sono il 3° Gran Premio Sporting 100 piattelli e le gare regionali di Compak Sporting ed Elica. Questi appuntamenti rappresentano il secondo fine settimana di gare della stagione e coinvolgono atleti e appassionati provenienti dalla regione. Le competizioni si tengono in diverse location, offrendo un panorama di sfide e confronti tecnici.

Secondo fine settimana di aprile ricco di appuntamenti per il tiro a volo: in programma il 3° Gran Premio stagionale di Sporting e le prove regionali di Compak Sporting ed Elica. Il calendario federale FITAV propone un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati della specialità non olimpica dello Sporting. Nel fine settimana del secondo weekend di aprile, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, le pedane del Tav Vetralla (VT) ospiteranno il 3° Gran Premio stagionale sui 100 piattelli. La competizione permetterà a ciascun tiratore di scegliere tra turno mattutino o pomeridiano. In caso di parità, la classifica sarà determinata dalla serie realizzata sul campo prescelto, indicato al Coordinatore prima dell’inizio della gara. 🔗 Leggi su Sportface.it FITAV, ultimo weekend di febbraio tra Tricolori di Elica, Gran Premio di Sporting e Campionati RegionaliDal 27 febbraio al 1° marzo 2026 calendario fitto di appuntamenti tra gare nazionali e regionali: in programma il Campionato d’Inverno di Elica, il... Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Temi più discussi: Nel fine settimana il 3° Gran Premio di Sporting 100 piattelli; Gran Premio Piccoli Calabri: trionfo per Veniero Spada e Michele Turini; Tiro a volo, proseguono i Campionati Regionali Estivi: 72 specialisti in pedana; Tutti pazzi per il Tiro Combinato & Country Rifle in Basilicata: al via il Campionato Regionale. Nel fine settimana il 3° Gran Premio di Sporting 100 piattelliTappa marocchina L’Italia domina la gara di Trap individuale femminile della Coppa del Mondo ISSF di Tangeri (MAR) con l’oro di Erica Sessa e l’argento di Jessica Rossi. Sessa, ventisettenne di Cava d ... cacciapassione.com Gran Premio Piccoli Calibri 2026, il Tav Sezze ospita il Compak SportingDal 4 al 6 aprile protagonisti i calibri 20, 28 e .410 in una formula particolare e molto attesa dagli specialisti. In programma anche gare dei Campionati Regio ... sportface.it Nel weekend di Pasqua, sulle pedane del Tav Sezze (LT), è andato in scena il 1° Gran Premio Piccoli Calibri: un appuntamento molto atteso dagli specialisti del Compak Sporting. Vincitori Eccellenza: Calibro 20: Veniero Spada – 93/100 Calibro 28: - facebook.com facebook