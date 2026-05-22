Troppi voti alti ad Harvard l’ateneo decide di limitarli al 20% degli iscritti La protesta degli studenti | Così aumenta lo stress

L’università ha deciso di limitare al 20% degli iscritti la quantità di studenti che possono ottenere voti elevati, dopo anni in cui ricevere il massimo dei voti era una pratica diffusa. Questa decisione arriva in risposta alle proteste degli studenti, che segnalano un aumento dello stress legato ai risultati accademici. La misura mira a cambiare le modalità di valutazione e a gestire meglio le aspettative degli studenti. La decisione sta generando discussioni sia tra gli studenti che tra gli insegnanti.

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