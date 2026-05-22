Troppi voti alti ad Harvard l’ateneo decide di limitarli al 20% degli iscritti La protesta degli studenti | Così aumenta lo stress
L’università ha deciso di limitare al 20% degli iscritti la quantità di studenti che possono ottenere voti elevati, dopo anni in cui ricevere il massimo dei voti era una pratica diffusa. Questa decisione arriva in risposta alle proteste degli studenti, che segnalano un aumento dello stress legato ai risultati accademici. La misura mira a cambiare le modalità di valutazione e a gestire meglio le aspettative degli studenti. La decisione sta generando discussioni sia tra gli studenti che tra gli insegnanti.
Per anni, ottenere il massimo dei voti ad Harvard è stato quasi la regola. Oggi, però, la più celebre università americana prova a invertire la rotta. L’ateneo ha approvato una misura che sta facendo discutere da quando era ancora in fase embrionale. Dal 2027, i voti A, che rappresentano l’eccellenza, nei corsi di laurea con valutazione numerica non potranno superare il 20% degli studenti per ciascun corso, con la possibilità di assegnarne fino a quattro in più solo nelle classi meno numerose. Dal boom delle «A» al tetto del 20%: l’inflazione dei voti. La decisione arriva dopo anni di crescente inflazione dei voti. I numeri, infatti, raccontano una trasformazione rilevante. 🔗 Leggi su Open.online
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