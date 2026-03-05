Il nuovo ponte sull’Arno sarà intitolato alle sorelline vittime della strage dei Georgofili

Il nuovo ponte sull’Arno, che collega Bellariva al parco dell’Anconella, sarà dedicato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, vittime della strage dei Georgofili. La decisione di intitolare il ponte alle due bambine è stata annunciata di recente dalle autorità cittadine. La scelta mira a ricordare la loro memoria e a rendere omaggio alle vittime di quella tragica esplosione.

Sarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella. La scelta è arrivata al termine del sondaggio lanciato per coinvolgere i cittadini nella definizione del nome della nuova infrastruttura, proponendo quattro figure femminili che hanno segnato la storia della città e del Paese.?? Rita Levi-Montalcini, scienziata e Premio Nobel.?? Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage dei Georgofili, memoria viva di Firenze.?? Tina Anselmi, prima donna Ministra della Repubblica.?? Gilda Larocca, partigiana fiorentina. In una settimana sono stati raccolti oltre 11mila voti (11.031). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ponte sull’Arno fra Bellariva e Anconella: si chiamerà Nadia e Caterina Nencioni. Le sorelline vittime della strage dei GeorgofiliSarà intitolato alle sorelline Nencioni, Caterina e Nadia, vittime innocenti dell’attentato dei Georgofili, nella notte fra il 26 e il 27 maggio...

Come diventerà il nuovo ponte sull'Arno intitolato a Caterina e Nadia NencioniFirenze, 5 marzo 2026 – Ancora è solo un grande scheletro d’acciaio, incompleto, un lungo braccio metallico che attraversa l’Arno.

Come diventerà il nuovo ponte sull'Arno intitolato a Caterina e Nadia NencioniÈ stato scelto il nome della struttura che collegherà Bellariva al parco dell’Anconella. La sindaca Funaro: Dedicarlo alle due sorelline, vittime innocenti della strage dei Georgofili, significa tras ... msn.com

Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in direttaIl varo della gigantesca struttura tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Dopo 45 anni dal viadotto di Varlungo prende forma il nuovo collegamento sul fiume ... lanazione.it

Varo del nuovo ponte sull'Arno a Firenze: è il primo dopo quasi 50 anni x.com