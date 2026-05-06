Caleidoscopio Giovanni Floris e Michela Ponzani per l’appuntamento finale

Domenica 10 maggio alle 11 si terrà l’ultimo appuntamento della quarta edizione di Caleidoscopio, una rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma. L’evento si svolgerà al Circolo di Lettura e Conversazione Parmense e vedrà la partecipazione di Giovanni Floris e Michela Ponzani. La manifestazione si concentra su temi legati ai nuovi scenari di un vecchio continente.

Si concluderà domenica 10 maggio, alle ore 11.00, al Circolo di Lettura e Conversazione Parmense, la IV edizione di Caleidoscopio – Nuovi scenari di un Vecchio Continente, rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.Ospite dell’incontro conclusivo sarà il giornalista.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Michela Ponzani in città per l'8 marzo: incontro al mattino e concerto-reading nel pomeriggioIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo Rimini ospita Michela Ponzani, studiosa della Resistenza, docente... "Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946", incontro con la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri "La Generazione Z tra passato e presente": martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giovanni Floris, la moglie e i figli, la Roma, la puntata di Ballarò saltata per l'influenza A, l'amicizia con Paolo Genovese: «Ho fatto la comparsa nei suoi film»Da dodici anni Giovanni Floris è alla guida del talk show DiMartedì, format dedicato alla politica e all'attualità, che è diventato un'istituzione nel panorama dei programmi di informazione. leggo.it Giovanni Floris a 105 Friends, lunedì 8 alle 11.00Giovanni Floris a 105 Friends. In diretta con Tony & Ross arriva Giovanni Floris, giornalista di rango diventato molto popolare grazie ai talk show di politica e attualità Ballarò e, più ... 105.net