Firenze arrivano Pier Luigi Bersani e Francesco Piccolo a La Cooperazione in Festa

Il 21 maggio 2026 a Firenze si svolge la seconda giornata di “La Cooperazione in Festa”, una manifestazione promossa da Legacoop Toscana e patrocinata dal Comune della città. Tra gli ospiti previsti ci sono il politico Pier Luigi Bersani e lo scrittore Francesco Piccolo. L’evento è gratuito e si svolge in un contesto che riunisce varie iniziative legate alla cooperazione. La manifestazione si svolge in una delle piazze principali della città, attirando numerosi partecipanti interessati ai temi proposti.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Il politico Pier Luigi Bersani e lo scrittore Francesco Piccolo saranno tra gli ospiti della seconda giornata de “ La Cooperazione in Festa ”, rassegna a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il programma di giovedì 21 maggio si aprirà con una mattinata dedicata ai responsabili dei punti vendita del Distretto Coop Tirrenico, con sul palco l’ex commissario tecnico della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto, a cui seguirà l’intervento del divulgatore e podcaster Lorenzo Baravalle. Alle ore 18 Pier Luigi Bersani sarà il protagonista della conversazione intorno al suo libro “Chiedimi chi erano i Beatles” (Rizzoli) e risponderà ad alcune domande dei cooperatori presenti in piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arrivano Pier Luigi Bersani e Francesco Piccolo a La Cooperazione in Festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vive oggi Pier Luigi Bersani e com’è la sua vitaDove vive Pier Luigi Bersani? Tutte le curiosità sulla sua casa e la sua vita privata. Elly Schlein e Pier Luigi Bersani a diMartedìGiovanni Floris torna questa sera, martedì 7 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Firenze, arrivano Pier Luigi Bersani e Francesco Piccolo a La Cooperazione in FestaProsegue fino a sabato in piazza Santissima Annunziata la rassegna a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana tra incontri, degustazioni, laboratori e spettacoli ... lanazione.it Dove vive oggi Pier Luigi Bersani e com’è la sua vitaDove vive Pier Luigi Bersani? Tutte le curiosità sulla sua casa e la sua vita privata. Dove vive Pier Luigi Bersani? Nonostante il suo lavoro nella politica, ha deciso di non trasferirsi a Roma, ma di ... novella2000.it