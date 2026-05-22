Firenze 73 milioni dalle multe | la rete di occhi elettronici

A Firenze, le multe accumulate grazie a 106 dispositivi di controllo elettronico hanno generato circa 73 milioni di euro. La presenza e la distribuzione di questi strumenti sono al centro di alcune domande, come la localizzazione precisa dei dispositivi e le modalità di gestione dei proventi raccolti dai comuni. Questi aspetti sono stati oggetto di analisi, senza tralasciare dettagli sulle procedure di controllo e sulle procedure di incasso.

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? Domande chiave Dove si concentrano esattamente i 106 dispositivi di controllo?. Come vengono gestiti i proventi milionari raccolti dai comuni?. Quali nuove tecnologie sostituiranno la presenza fisica delle forze dell'ordine?. Perché la provincia di Firenze ha superato altre regioni in sanzioni?.? In Breve Provincia di Firenze con 106 sistemi di controllo attivi sul territorio.. Entrate da 73,3 milioni di euro alimentano i bilanci comunali locali.. Presenza di sistemi T-Red e sensori nei comuni limitrofi alla città.. Italia conta oltre 3.700 dispositivi tra autovelox, tutor e varchi tecnologici.. Nel 2025 la provincia di Firenze ha incassato 73,3 milioni di euro per violazioni del Codice della Strada, confermandosi tra le realtà italiane con la più alta riscossione di sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, 73 milioni dalle multe: la rete di occhi elettronici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Infrazioni in strada, a Ferrara incassati oltre 6 milioni di euro dalle multe: la classificaFerrara, nel 2025, ha incassato 6,1 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della... Asse Interurbano: 5,7 milioni dalle multe per la sicurezza stradaleI controlli automatici sulla velocità sull’asse interurbano hanno generato un gettito di 5,7 milioni di euro nel corso del 2025. Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, ... lanazione.it Un boom di incassi dalle multe: Firenze prima (con 73,3 milioni), Siena secondaFirenze si conferma tra le città italiane dove le multe pesano di più. Per i cittadini e per le casse del Comune. Nel 2025 Palazzo Vecchio ha incassato 73,3 milioni di euro dalle sanzioni per ... corrierefiorentino.corriere.it