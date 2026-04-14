Infrazioni in strada a Ferrara incassati oltre 6 milioni di euro dalle multe | la classifica
Nel corso del 2025, a Ferrara sono state raccolte più di 6 milioni di euro attraverso multe e sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. I dati ufficiali indicano un totale di 6,1 milioni di euro incassati dagli enti preposti, derivanti da violazioni commesse dagli automobilisti in diverse zone della città. La somma rappresenta la cifra totale delle sanzioni applicate nel periodo considerato.
Ferrara, nel 2025, ha incassato 6,1 milioni di euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada. E’ il dato che emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli incassi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Multe, quasi cinque milioni di euro per le infrazioni degli aretini al volante x.com