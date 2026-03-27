Auto si ribalta in strada Benedetta | uomo incastrato tra le lamiere

Da parmatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, un'auto si è ribaltata lungo strada Benedetta, nella zona di San Leonardo a Parma. Un uomo rimasto incastrato tra le lamiere è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, che hanno prestato assistenza all’uomo coinvolto nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Paura nel quartiere San Leonardo: sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia. Ferito un 59enne, trasportato al pronto soccorso Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in strada Benedetta, nella zona di San Leonardo, a Parma, dove un’auto si è cappottata intorno alle 14. Alla guida un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dopo l’incidente, avvenuto – secondo le prime informazioni – senza il coinvolgimento di altri veicoli. Dalla vettura si sarebbe anche sprigionato del fumo, aumentando la preoccupazione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il conducente, insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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