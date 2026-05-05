Autocisterna carica di Gpl si ribalta soccorso l' autista incastrato tra le lamiere

Nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2026, si è verificato un incidente sulle colline modenesi. Un’autocisterna carica di Gpl si è ribaltata lungo la strada provinciale 623 in località Roccamalatina. L’autista è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato soccorso dai vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti anche i servizi di emergenza.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 5 maggio 2026, sulle colline modenesi. Intorno alle ore 16, per cause ancora al vaglio delle autorità, un'autocisterna che trasportava gas liquefatto si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva la strada provinciale 623 in località Roccamalatina, in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Auto si ribalta in strada Benedetta: uomo incastrato tra le lamierePaura nel quartiere San Leonardo: sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia. Prima lo schianto poi l'auto si ribalta su un fianco: automobilista incastrato tra le lamiereMARZOCCA - Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Maratea, a Marzocca di Senigallia. Aggiornamenti e dibattiti Guiglia, autocisterna Gpl si ribalta: isolata l'areaLa Nera: È attualmente in arrivo il Nucleo Travasi dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Bologna, specializzato nella gestione di sostanze pericolose ... lapressa.it Autocisterna carica di Gpl bloccata nel Piave: i vigili del fuoco lavorano tutta la notte per liberare il veicoloPERAROLO DI CADORE (BELLUNO) - L'autocisterna carica di Gpl stava attraversando un guado sul Piave quando è rimasta bloccata nel fiume. Il veicolo è stato estratto dall'acqua solamente dopo ore e ... ilgazzettino.it