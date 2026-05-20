Valorizzazione del centro storico Ztl temporanea approvata dalla giunta | ecco dove e quando scatterà
La giunta comunale ha approvato l’istituzione di Zone a traffico limitato temporanee in alcune vie del centro storico, con l’obiettivo di favorire la presenza serale e notturna di cittadini, turisti e attività commerciali. La decisione riguarda specifiche zone che saranno interessate da restrizioni al traffico, con orari e modalità ancora da definire. Questa misura mira a sostenere le attività e migliorare la fruibilità del centro durante le ore serali e notturne. L’entrata in vigore è prevista nei prossimi mesi.
Con l’istituzione di Zone a traffico limitato temporanee in alcune vie particolarmente interessate dalla presenza serale e notturna di cittadini, visitatori, pubblici esercizi e attività commerciali, l'Amministrazione comunale compie un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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