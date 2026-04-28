Un grave incidente si è verificato questa notte a Ponteginori, sulla SS 68, all’altezza del chilometro 21. Una cisterna si è ribaltata, causando la chiusura della strada per tutta la notte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e coordinare le operazioni di sicurezza. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte.

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Ponteginori, sulla Ss 68 all’altezza del chilometro 21. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi: risultano infatti cinque feriti. Una situazione che il sindaco Francesco Auriemma, che è subito andato sul posto, definisce “molto seria”. I feriti, tuttavia, non sarebbero gravi. Nell’incidente sono coinvolte una cisterna e diverse auto, peraltro è stato segnalato anche uno sversamento di soda dalla stessa cisterna. La strada resterà chiusa per tutta la notte. "Mi sto recando personalmente sul posto per verificare l’entità dei danni e coordinare le operazioni insieme alle autorità e ai soccorsi già operativi”, continua il sindaco Auriemma.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi incidente in Valdicecina, cisterna si ribalta. “Strada chiusa per tutta la notte”

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