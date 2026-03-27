Razzano NdC | Ospedale di Sant’Agata de’Goti da parte nostra impegni concreti e serietà istituzionale da altri solo esercizio polemico

Il commissario provinciale della Lega ha commentato le recenti affermazioni riguardanti l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, definendole superficiali e polemiche. Da parte dell’amministrazione locale, invece, sono stati annunciati impegni concreti e un atteggiamento serio nei confronti della struttura ospedaliera. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, evidenziando tensioni nel settore sanitario locale.

Tempo di lettura: 3 minuti «Le dichiarazioni del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, sull’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori lasciano francamente interdetti, più per la superficialità dei contenuti che per la veemenza dei toni». Lo dichiara, in una nota, la santagatese doc Giovanna Razzano, assessore al Bilancio del Comune di Benevento e candidata alle ultime elezioni regionali con Noi di Centro. «Parisi dovrebbe sapere – ma evidentemente preferisce ignorarlo – che la sanità in Campania continua a vivere una fase di grande complessità, segnata dal commissariamento e dal piano di rientro dal debito, con ripercussioni strutturali sugli ospedali e sull’assistenza territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Razzano (NdC): “Ospedale di Sant’Agata de’Goti, da parte nostra impegni concreti e serietà istituzionale, da altri solo esercizio polemico” Articoli correlati NdC Sant’Agata de’ Goti: “Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione”“L’oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l’impegno politico coerente e lineare”, è quanto si... Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti: “Soddisfazione per nomina Razzano, per amministrative si parta dal campo largo”Tempo di lettura: < 1 minuto“La nomina di Giovanna Razzano ad assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e alle Finanze della Città di...