Il primo maggio porta alla ribalta la questione occupazionale nel Sud e nelle zone interne del paese. Fiorenza Ceniccola ha sottolineato come il lavoro rappresenti un problema urgente non solo nelle grandi città, ma anche nelle comunità più piccole, come quella di Guardia Sanframondi. La discussione si concentra sulla mancanza di opportunità occupazionali e sulla difficoltà di sviluppo economico in queste aree, evidenziando una sfida che riguarda molte realtà locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il lavoro è oggi la vera emergenza del Sud, delle aree interne e, nel nostro piccolo, anche di Guardia Sanframondi. Non bastano più gli auguri di rito: servono scelte coraggiose e azioni concrete”. Lo dichiara Fiorenza Ceniccola, candidata al consiglio comunale di Guardia Sanframondi nella lista Insieme per Guardia con Raffaele Di Lonardo Sindaco, in occasione del Primo Maggio, Festa del Lavoro. “Troppi giovani sono costretti a scegliere tra le proprie radici e un biglietto di sola andata. Restare non deve essere un atto di sacrificio, ma una possibilità reale. E questa possibilità si costruisce con politiche serie che premino davvero il merito e le competenze”, aggiunge Ceniccola.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Primo Maggio, Fiorenza Ceniccola: “Il lavoro è la vera emergenza del Sud, dell’entroterra e di Guardia Sanframondi”

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