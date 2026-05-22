Nella giornata del 22 maggio 2026, a Firenze si sono susseguite proteste nei confronti della squadra di calcio locale, con striscioni esposti in diversi punti della città. Alcuni di questi riportavano la parola “Indegni”. La partita finale del campionato si è conclusa con una sconfitta, lasciando i tifosi e i residenti coinvolti in un clima di tensione. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine o altri episodi di rilievo durante la giornata.

Firenze, 22 maggio 2026 - E' il giorno del giudizio in casa Fiorentina. L'ultima di campionato, questa sera al Franchi contro l'Atalanta dell'ex Palladino, che non ha niente da raccontare in termini di classifica, ma tanto da dire per quel che riguarda il clima che ci sarà intorno alla squadra di Vanoli. Premessa. Il tecnico gigliato - da capire se quella di oggi sarà l'ultima panchina in viola oppure no - sarà l'unico a salvarsi dalla contestazione della Curva Fiesole. Il lavoro di Vanoli è piaciuto e sarà rispettato dagli ultras. Che non hanno visto un calcio spumeggiante, ma pratico il giusto per superare la soglia dei quaranta punti e mettersi al riparo in classifica ormai da diverse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, squadra contestata a suon di striscioni in giro per la città: “Indegni”

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FISCHI FIORENTINA: SQUADRA CONTESTATA DOPO LA SCONFITTA IN CONFERENCE LEAGUE

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