Indegni Vergognatevi | la rabbia dei tifosi della Juve dopo la Fiorentina
Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina allo Stadium, i tifosi della Juventus hanno manifestato la loro rabbia, chiamando alcuni giocatori “indegni” e “vergognatevi”. La partita ha visto i gol di Ndour e Mandragora, che hanno portato la squadra viola alla vittoria. La sconfitta complica le possibilità della Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League, alimentando le proteste tra i supporter. La squadra si prepara ora alle prossime gare con l’obiettivo di invertire il trend negativo.
Sconfitta pesantissima per la Juventus in ottica qualificazione alla prossima Champions League: allo Stadium la Fiorentina si impone 2-0 (gol di Ndour e Mandragora). I tifosi bianconeri non risparmiano nessuno sui social: dai calciatori (con in testa il portiere Di Gregorio) alla società all’arbitraggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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