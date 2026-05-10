Fiorentina | pari col Genoa 0-0 Salvezza raggiunta Ma fischi e insulti del Franchi ai giocatori viola Pagelle

Salvezza raggiunta. Senza festa. Anzi, con fischi e cori per i viola: "Fate ridere, fate ridere". E giù anche offese più pesanti. "Andate a lavorare". Quindi: "Siete uomini di m.". Ultimi minuti di una partita sconcertante, scanditi dalla rabbia per una stagione sconcertante. Ci ha provato, De Gea, dopo il fischio fi nale, di portare i compagni a salutare i tifosi. Sono stati respinti dal grido: "Meritiamo di più". E "noi siamo la Fiorentina". Allora dietrofront e tutti negli spogliatoi. Zero a zero sufficiente a non soffrire ancora. La Cremonese ha vinto ma ormai non ci può più raggiungere. Brindisi? Macchè, tanta tristezza L'articolo Fiorentina: pari col Genoa (0-0).🔗 Leggi su Firenzepost.it

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