FIRENZE – Poteva firmare, la Fiorentina, alla vigilia, per un pareggio contro l’Inter. Un punto comunque utile per la classifica ancora traballante. Che è arrivato. Sottoscrizione, il pari, da raddoppiare dopo 47 secondi di gioco, quando Pio Esposito ha beffato la difesa viola portando i nerazzurri in vantaggio. Poteva crollare, la Fiorentina nel primo quarto d’ora. Poi, piano piano, la squadra ha cominciato a entrare in partita, mettendo alle corde l’Inter. Che ora è pressata dal Milan, a meno sei, e dal Napoli a meno sette. Ma la Fiorentina, non ho dubbi, questa partita avrebbe potuto vincerla. Troppi gli errori in zona tiro. Fagioli due occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: pari con l’Inter (1-1). Prima soffre poi sfiora la vittoria. E Vanoli, sul più bello, toglie Kean. Pagelle

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