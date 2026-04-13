Fiorentina-Lazio Kean ancora assente Ecco tutti i convocati

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, il calciatore viola Moise Kean non sarà presente a causa di un infortunio alla caviglia. La lista dei convocati per la squadra toscana è stata comunicata senza il suo nome, confermando la sua assenza. Kean, che non ha ancora recuperato dal dolore, resta ai box per questa gara. La sfida si svolgerà nel rispetto dei programmi stabiliti dai rispettivi staff tecnici.

Firenze, 13 aprile 2026 – Ancora un forfait per il bomber viola Moise Kean sempre alle prese con il dolore a una caviglia. Kean non è stato convocato per la partita di stasera contro la Lazio (ore 20.45). Un problema riacutizzatosi a Verona e che gli ha fatto saltare l’andata di Conference League a Londra. Toccherà ancora a Piccoli guidare l’attacco viola contro i biancazzurri. Dalla lista dei convocati mancano i due squalificati Fagioli e Gudmundsson, e altri tre infortunati: Brescianini (risentimento muscolare a carico dell' adduttore sinistro), Parisi (edema osseo al piede destro) e Fortini (sindrome retto – adduttoria, prossimo al rientro).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Lazio, Kean ancora assente. Ecco tutti i convocati Fiorentina, i convocati per la Cremonese: rientra Kean, assente FortiniLa Fiorentina, reduce dallo 0-0 contro il Parma dello scorso turno e da un prezioso 2-1 nell'andata degli ottavi di Conference League contro il... Fiorentina: i convocati per la partita col Rakow. Ci sono Kean e Gosens. Manca ancora SolomonFIRENZE – Non c’è ancora, Manor Solomon, fra i convocati di Paolo Vanoli per la trasferta in Polonia, in vista della partita di ritorno, domani 19...