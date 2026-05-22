Durante la partita tra Fiorentina e Atalanta, dieci minuti prima della fine, la Curva Fiesole ha espresso la propria contestazione con fischi e striscioni rivolti alla squadra. La protesta si è concentrata principalmente sui giocatori, mentre l’allenatore è stato l’unico ad essere stato esente da contestazioni. La scena si è sviluppata nel corso degli ultimi minuti del match, creando un momento di tensione tra i tifosi e la squadra.

Firenze, 22 maggio 2026 – La contestazione della Curva Fiesole era attesa ed è scoppiata a dieci minuti dal termine di Fiorentina-Atalanta. Fin lì i sostenitori viola hanno fatto il tifo per la Fiorentina, beccato i (pochi) tifosi nerazzurri, la Juventus e quelle tifoserie che hanno sperato per tutto l'anno nella retrocessione gigliata. "Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti". Messaggio chiaro, rivolto a tante piazze. Tra cui anche quella pisana, che ha ricevuto un coro dedicato. CONTESTAZIONE SOLO PER I CALCIATORI. Poi la Curva Fiesole si è concentrata sulla squadra, esponendo altri due striscioni (dopo quelli appesi per la città nella notte) dal testo eloquente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, fischi e striscioni contro la squadra. L’eccezione per il Mister

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fischi contro la squadra e il coro: Andate a lavorare

Sullo stesso argomento

Bernabeu in rivolta: striscioni contro Florentino Perez e fischi alla squadra, Mbappé il più contestatoAccomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione...

Leggi anche: Fiorentina, squadra contestata a suon di striscioni in giro per la città: “Indegni”

La Fiorentina chiude tra fischi e contestazioni: 1-1 con l’AtalantaFiorentina e Atalanta chiudono la loro stagione con un pareggio per 1-1: nella partita valida per la 38esima ed ultima giornata di campionato i viola sono andati in vantaggio con Piccoli al 38? grazie ... sportal.it

Fiorentina, fischi e striscioni contro la squadra. L’eccezione per il MisterLa contestazione, attesa, è scoppiata a dieci minuti dal termine. Applausi solo per Christensen (migliore in campo) e Paolo Vanoli ... lanazione.it