Bernabeu in rivolta | striscioni contro Florentino Perez e fischi alla squadra Mbappé il più contestato

Al Santiago Bernabeu si è registrata una serata di forti contestazioni, con striscioni contro il presidente e fischi indirizzati alla squadra. La contestazione si è concentrata anche su alcuni giocatori, tra cui uno in particolare. La tensione tra i tifosi e le figure della società sembra aver raggiunto un picco, riflettendo un momento di difficoltà per il club. La partita ha mostrato chiaramente le voci di disapprovazione provenienti dagli spalti, segnando un episodio significativo nella stagione recente della squadra.

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