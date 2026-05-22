Fiorentina e Atalanta si dividono la posta nell' ultima di campionato
Nell'ultimo turno di campionato, Fiorentina e Atalanta si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio. La squadra toscana è passata in vantaggio grazie a un gol di Piccoli, ma nel finale l'Atalanta ha trovato il pareggio tramite un’autorete di Comuzzo. La partita si è svolta senza ulteriori reti, e i due team hanno terminato l'incontro con un risultato di parità.
Viola in vantaggio con Piccoli, i nerazzurri pareggiano nel finale con un'autorete di Comuzzo FIRENZE - Fiorentina ed Atalanta si dividono la posta in palio al termine di una tipica partita di fine stagione, fra errori, sbadigli e due reti arrivate in maniera casuale: la prima grazie ad una papera di Sportiello su conclusione di Piccoli, la seconda su autorete di Comuzzo. I due allenatori vista che la gara non mette in palio decisivi, danno spazio a molte seconde linee. Vanoli sceglie Christensen in porta, Rugani e Comuzzo in difesa, Fabbian e Brescianini a centrocampo e Mandragora in regia, rinunciando fra gli altri sia a Fagioli che a Pongracic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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