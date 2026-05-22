Fiorentina e Atalanta si dividono la posta nell' ultima di campionato

Nell'ultimo turno di campionato, Fiorentina e Atalanta si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio. La squadra toscana è passata in vantaggio grazie a un gol di Piccoli, ma nel finale l'Atalanta ha trovato il pareggio tramite un’autorete di Comuzzo. La partita si è svolta senza ulteriori reti, e i due team hanno terminato l'incontro con un risultato di parità.

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