Lazio e Atalanta si dividono la posta nell’andata di Coppa Italia A Roma finisce 2-2

Lazio e Atalanta si sono affrontate nell’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025-2026 e il punteggio è rimasto in parità, 2-2, dopo il fischio finale. La partita si è disputata a Roma, con entrambe le squadre che hanno segnato due gol ciascuna. La sfida si deciderà nel match di ritorno.

Si decide tutto al ritorno. Lazio e Atalanta si sono divise la posta in occasione del match di andata valido per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026 di calcio. Pari molto particolare quello delle due compagini, complice un doppio botta e risposta a distanza ravvicinata che ha contrassegnato il secondo tempo. L'occasione più pericolosa della prima frazione è quella di Zappacosta che, al 40', con un pallone schiacciato sfiora il vantaggio trovando però soltanto la traversa. Ma ad apertura di secondo tempo, precisamente al 47', sono i biancocelesti a sbloccare il tabellino, passando avanti con un colpo sotto di Dele-Bashiru su bella invenzione di Maldini.