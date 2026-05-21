Atalanta l’ultima di campionato a casa della Fiorentina Poi l’assalto a Sarri con proposta triennale

L’Atalanta disputerà domani sera la sua ultima partita di campionato in trasferta contro la Fiorentina, con inizio alle 20.45 al Franchi di Firenze. La sfida, valida per la giornata finale del torneo, non avrà ripercussioni sulla posizione in classifica di entrambe le squadre, che hanno già concluso i loro impegni stagionali. Nel frattempo, si è parlato di un possibile incontro tra la società e l’allenatore, con una proposta contrattuale di tre anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo, 21 maggio 2026 – L’Atalanta anticipa la chiusura di stagione già domani sera, alle 20.45 al Franchi di Firenze, nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, in un match privo di peso per la classifica per entrambe le squadre. Gigliati salvi da due giornate, ma intenzionati a chiudere bene davanti al proprio pubblico dopo un’annata di sofferenze nelle retrovie. Tra i toscani ancora assente Kean: davanti spazio al bergamasco Piccoli, ex cresciuto nel settore giovanile atalantino, mentre sarà in panchina l’altro ex Brescianini, per cui è appena scattato l’obbligo di riscatto per i viola per 9 milioni a salvezza acquisita. Sulla corsia sinistra ci sarà l’altro ex Gosens. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’ultima di campionato a casa della Fiorentina. Poi l’assalto a Sarri con proposta triennale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATALANTA vs FIORENTINA [ DIRETTA - LIVE ] VIVI CON NOI TUTTA LA SERIE A Sullo stesso argomento Atalanta, pronto l’assalto a Ndour della Fiorentina: tutti i dettagli | CMGrandi manovre di mercato in casa Atalanta in vista della prossima stagione: ecco l’ultimo obiettivo nerazzurro. La risposta esilarante di Sarri all’ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio: “Ho fame”Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo... RepFi: Contro l’Atalanta l’ultimo giro di giostra al Franchi: ultima in casa per diversi giocatori x.com [Vitiello] Da Igli Tare a Giorgio Furlani, tutti sono sotto scrutinio, e tra una settimana avremo un quadro più chiaro della possibile ristrutturazione del club. Stiamo aspettando l'ultima giornata di stagione, quando la qualificazione per la Champions League potre reddit Atalanta, l’ultima di campionato a casa della Fiorentina. Poi l’assalto a Sarri con proposta triennaleBergamo, 21 maggio 2026 – L’Atalanta anticipa la chiusura di stagione già domani sera, alle 20.45 al Franchi di Firenze, nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, in un match privo di peso ... msn.com Tre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista dell'ultimo turno di FantacampionatoTre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista dell'ultimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it