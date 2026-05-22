FIRENZE – Non ci sarà lo striscione “grazie ragazzi” sulla Curva del Franchi, stasera, alle 20,45 (diretta su Dazn), quando la Fiorentina scenderà in campo contro l’Atalanta. E’ vero che c’è stato, raggio di sole in un’atmosfera plumbea, la vittoria in casa Juve. Con l’aggiunta del “gran dispetto” ai bianconeri, che perderanno la qualificazione in Champions, quasi certamente, proprio per questa sconfitta. Ma la delusione dei tifosi viola resta. Insieme a una domanda senza risposta: perché una squadra capace di vincere in casa di Juventus, Bologna, Como e Cremonese si è salvata solo in extremis dopo un campionato orribile? Il clima, dunque, si annuncia pesante anche stasera. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Atalanta: viola senza Kean fra arrivederci e addii. Vanoli in “graticola” prima del viaggio di Paratici negli Usa. Formazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Fiorentina a Lecce senza Kean, Parisi e Fortini. I convocati di Vanoli. Piccoli di nuovo prima punta

Fiorentina: Kean salterà anche la Juve. Toto-allenatore: Vanoli più no che si. Paratici in fibrillazione per le “grandi manovre”FIRENZE – Potrebbe essere l’ultima trasferta da allenatore della Fiorentina, quella di Paolo Vanoli, domenica alle 12, a Torino contro la Juventus.

Precedenti Fiorentina Atalanta: su 60 match più della metà sono vittorie viola, kouamé decisivo nel 2023 x.com

Biglietti partita Fiorentina Atalanta reddit

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tvTra riflessioni per il futuro riguardanti panchina e riassetto della rosa, la Fiorentina domani (ore 20:45) chiuderà la la sua disastrosa stagione ospitando l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. Una ... firenzetoday.it

Fiorentina-Atalanta: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Fiorentina-Atalanta di Venerdì 22 maggio 2026: formazioni ufficali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net