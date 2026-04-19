Fiorentina a Lecce senza Kean Parisi e Fortini I convocati di Vanoli Piccoli di nuovo prima punta

Da firenzepost.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina partirà per la trasferta di Lecce senza Moise Kean, assente dalla lista dei 24 convocati annunciata dall’allenatore. Anche Parisi e Fortini non sono stati inclusi nella rosa scelta. Tra i convocati figura Piccoli, che torna a ricoprire il ruolo di prima punta. La squadra si prepara alla partita senza alcuni dei giocatori abitualmente impiegati, con la rosa ufficiale comunicata prima della partenza.

FIRENZE – Non ci sarà nemmeno nella trasferta di Lecce, Moise Kean. Non figura infatti tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodò, assente giovedì in coppa per squalifica. In attacco, quindi, giocherà di nuovo Roberto Piccoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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