La Fiorentina partirà per la trasferta di Lecce senza Moise Kean, assente dalla lista dei 24 convocati annunciata dall’allenatore. Anche Parisi e Fortini non sono stati inclusi nella rosa scelta. Tra i convocati figura Piccoli, che torna a ricoprire il ruolo di prima punta. La squadra si prepara alla partita senza alcuni dei giocatori abitualmente impiegati, con la rosa ufficiale comunicata prima della partenza.

FIRENZE – Non ci sarà nemmeno nella trasferta di Lecce, Moise Kean. Non figura infatti tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodò, assente giovedì in coppa per squalifica. In attacco, quindi, giocherà di nuovo Roberto Piccoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina a Lecce senza Kean, Parisi e Fortini. I convocati di Vanoli. Piccoli di nuovo prima punta

Notizie correlate

Fiorentina: Kean e Piccoli convocati per Napoli. Rientrano anche Parisi, Dodò e MandragoraFIRENZE – Paolo Vanoli ha diffuso la lista dei convocati per la partita che la Fiorentina giocherà a Napoli domani, sabato 31 gennaio 2026, alle 18.

Fiorentina a Verona in emergenza: non convocati per infortunio Dodò, Mandragora, Parisi e FortiniFIRENZE – Alla ripresa del campionato, in vista della delicata partita di domani, 4 aprile 2026, a Verona la Fiorentina è in piena emergenza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lecce – Fiorentina: info per i tifosi; Probabili formazioni Lecce-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Banda, Stulic, Cheddira, Gudmundsson, Piccoli e Kean; Al Via del Mare Lecce e Fiorentina cercano la rotta giusta; Pronostico Lecce-Fiorentina analisi, quote e consigli.

Fiorentina a Lecce senza Kean, Parisi e Fortini. I convocati di Vanoli. Piccoli di nuovo prima puntaFIRENZE – Non ci sarà nemmeno nella trasferta di Lecce, Moise Kean. Non figura infatti tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l’attaccante della Fiorentina e della ... firenzepost.it

Fiorentina: a Lecce ancora senza Kean, Parisi e FortiniManca ancora Moise Kean tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato l ... ansa.it

"La distruzione dell'amore non avviene mai all'improvviso. Avviene nel silenzio, nei piccoli tradimenti quotidiani, nell'assenza di ciò che una volta era presenza." FRANZ KAFKA facebook

Una coloratissima piazza Fiera ha accolto gli studenti più piccoli di tante scuole del territorio. Per un importante messaggio di pace x.com