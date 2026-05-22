Fiorentina-Atalanta venerdì 22 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gara aperta e gol da ambo le parti

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Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:45 si gioca l’ultimo turno del campionato di Serie A tra Fiorentina e Atalanta. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote di scommessa indicano un match aperto con possibilità di gol da entrambe le parti. Entrambe le squadre non hanno più obiettivi da raggiungere in questa stagione, quindi si prevede un incontro senza pressioni particolari. La partita si svolge in un contesto di totale rilassatezza per le due formazioni.

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La sfida di venerdì sera tra Fiorentina e Atalanta apre l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un match dove le due squadre non hanno più nulla da chiedere e quindi senza nessuna pressione. I padroni di casa della Fiorentina sono già salvi da qualche settimana e non vedono l’ora di mettersi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Fiorentina-Atalanta (venerdì 22 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara aperta e gol da ambo le parti
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