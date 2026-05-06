Venerdì sera alle 20:45 si disputa la partita tra Torino e Sassuolo, valida per la 35esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote sui bookmaker indicano un pronostico di equilibrio. La gara viene considerata aperta, con possibilità di segnare gol da entrambe le parti. Le due squadre cercano di terminare il campionato con un risultato positivo, anche se il risultato non influirà più sulla classifica finale.

La 35esima giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera fra Torino e Sassuolo, due squadre che hanno ormai poco da chiedere al campionato e che puntano a chiudere in maniera positiva. I granata hanno appena interrotto la striscia positiva cadendo per 2-0 sul campo dell’Udinese e confermando le difficoltà difensive. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Sassuolo (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara aperta e gol assicurati

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