Venerdì 22 maggio 2026 alle 20:45 si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A con la partita tra Fiorentina e Atalanta. Le formazioni scenderanno in campo senza pressioni, visto che entrambe hanno già raggiunto i propri obiettivi stagionali. La partita è considerata aperta, con possibilità di gol da entrambe le parti, e le quote per le scommesse sono state aperte dagli operatori. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono disponibili prima del calcio d’inizio.

La sfida di venerdì sera tra Fiorentina e Atalanta apre l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un match dove le due squadre non hanno più nulla da chiedere e quindi senza nessuna pressione. I padroni di casa della Fiorentina sono già salvi da qualche settimana e non vedono l’ora di mettersi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Atalanta (venerdì 22 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gara aperte e gol da ambo le parti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIORENTINA IN VENDITA BOMBA DI MERCATO: COMMISSO PRONTO A CEDERE IL CLUB | LIVE VIOLAFUN

Sullo stesso argomento

Fiorentina-Atalanta (venerdì 22 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida di venerdì sera tra Fiorentina e Atalanta apre l’ultima giornata del campionato di Serie A.

Wolfsburg-SC Paderborn (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Alla Volkswagen Arena gol da ambo le partiCon un finale di stagione concitato e un pizzico di fortuna il Wolfsburg ha agguantato il playout promozioneretrocessione in Bundesliga e se la vedrà...

Fiorentina-Atalanta Venerdì 22 Maggio, ore 20.45 Stadio Artemio Franchi bit.ly/TicketsFioAta x.com

Biglietti partita Fiorentina Atalanta reddit

Le partite di oggi, venerdì 22 maggio 2026: Fiorentina-Atalanta e Südtirol-BariElenco partite del 22 maggio 2026: al via l'ultima giornata di Serie A, si decide l'ultima retrocessa in Serie C e finale di Coppa di Francia ... calciomagazine.net

Fiorentina-Atalanta: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Fiorentina-Atalanta di Venerdì 22 maggio 2026: formazioni ufficali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net