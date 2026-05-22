Fiorentina-Atalanta si gioca!

Oggi si disputa la partita tra Fiorentina e Atalanta, due squadre impegnate nell’ultimo turno di campionato. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi che seguono con attenzione le ultime mosse delle formazioni. La partita conclude la stagione per la Fiorentina, che ha ottenuto la salvezza dopo un percorso difficile. Entrambe le squadre cercano di concludere nel migliore dei modi, con le formazioni che scendono in campo con gli uomini a disposizione.

Firenze, 22 maggio 2026 – Cala il sipario sul campionato viola dopo una salvezza faticosamente raggiunta. Come dimostrano gli striscioni di questi giorni, l’obiettivo salvezza e nemmeno il successo in casa della Juve hanno stemperato la delusione dei tifosi della Curva per una stagione quasi disastrosa. Alle 20.45, il fischio d’inizio della gara con l’Atalanta, ultima di questa stagione, con entrambe le squadre senza obiettivi di classifica. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Atalanta Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Highlights Under 15: Fiorentina - Atalanta 3 - 3

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